Нелегальный черный бизнес: во Львове мужчина устроил кладбище на чужих землях

Мужчина хоронит людей не чужой земле / Захид.нет

Вопиющий поступок совершил и продолжает это делать 62-летний львовянин. Мужчина захватил землю одного из садово-огородных кооперативов в селе Рясное-Русское Львовского района. Однако не для посева или застройки, а для бизнеса. Причем, нестандартного - он устроил там частное кладбище.

Об этом рассказали в понедельник, 6 августа, в отделе коммуникации полиции области, в которую поступило коллективное заявление от участников кооператива.

Люди сетуют, что директор одной из общественных организаций без их ведома и согласия организовал на их же землях кладбище. Более того, он за деньги хоронит там людей.

Местное издание Zaxid.net пишет, что "предпринимателем" является Ярослав Мартынов.

"Люди здесь выращивали деревья, обрабатывать землю, как могли. Вон смотрите: здесь было дерево, и здесь было дерево, а тут роза была - это же видно. Все уничтожили, чтобы сделать могилы", - отметила руководитель садово-огородного кооператива "Подлесье" Наталья Ониськив.

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Известно, что с 1993 года эти земли были в пользовании членов Украинского общества слепых, которые в 2008 году создали кооператив "Подлесье". Таким образом люди пытались ускорить процесс оформления права собственности на землю.

Мартынов - руководитель общественной организации "Память". Он издавна занимается захоронениями на части кладбища, которую ранее забрал у корпоратива "Красная Калина", ибо на нее не было оформлено право собственности.

При этом, пользователи "Подлесья" еще в 2013 году подписали с мужчиной договоров о том, что он не будет занимать их земли и даже огородили свои участки колючей проволокой. Но весной 2019 года там начали появляться новые могилы.

Сейчас на нелегальном кладбище уже есть 360 захоронений и 40 склепов.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины - самовольное занятие земельного участка.

Если дело дойдет до конца, то нарушителю грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста.

Сам Ярослав Мартынов признает, что проводит захоронения на самозахваченных землях. Но вот решительно заявляет, что отказываться от своей похоронной деятельности не планирует.

"А где я должен был хоронить? Я хороню пятую часть львовян! Мне негде было людей хоронить, на улице коронавирус, смертность увеличилась вдвое. Я написал обращение в городской совет по расширению кладбища. Два года прошло, я ответа так и не получил. Мне было негде хоронить, и я сунулся самовольно", - рассказал мужчина.

Кроме того, мужчина говорит, что как должно платит все налоги.

Власти города утверждают, что пытаются остановить нелегальные захоронения, но полиция почему-то не принимает мер.

Напомним, ранее в Киеве мужчина убил бездомного на кладбище. Он ударил человека тем, что было под руками - крестом. Вследствие тот скончался.