УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Нелегальный черный бизнес: во Львове мужчина устроил кладбище на чужих землях

6 сентября 2021, 19:45
Прослушать новость
Остановить

Мужчина ведет похоронный бизнес и другого варианта захоронения не видит.

Мужчина хоронит людей не чужой земле / Захид.нет

Вопиющий поступок совершил и продолжает это делать 62-летний львовянин. Мужчина захватил землю одного из садово-огородных кооперативов в селе Рясное-Русское Львовского района. Однако не для посева или застройки, а для бизнеса. Причем, нестандартного - он устроил там частное кладбище.

Об этом рассказали в понедельник, 6 августа, в отделе коммуникации полиции области, в которую поступило коллективное заявление от участников кооператива.

Люди сетуют, что директор одной из общественных организаций без их ведома и согласия организовал на их же землях кладбище. Более того, он за деньги хоронит там людей.

Местное издание Zaxid.net пишет, что "предпринимателем" является Ярослав Мартынов.

"Люди здесь выращивали деревья, обрабатывать землю, как могли. Вон смотрите: здесь было дерево, и здесь было дерево, а тут роза была - это же видно. Все уничтожили, чтобы сделать могилы", - отметила руководитель садово-огородного кооператива "Подлесье" Наталья Ониськив.

Реклама

Известно, что с 1993 года эти земли были в пользовании членов Украинского общества слепых, которые в 2008 году создали кооператив "Подлесье". Таким образом люди пытались ускорить процесс оформления права собственности на землю.

Мартынов - руководитель общественной организации "Память". Он издавна занимается захоронениями на части кладбища, которую ранее забрал у корпоратива "Красная Калина", ибо на нее не было оформлено право собственности.

При этом, пользователи "Подлесья" еще в 2013 году подписали с мужчиной договоров о том, что он не будет занимать их земли и даже огородили свои участки колючей проволокой. Но весной 2019 года там начали появляться новые могилы.

Сейчас на нелегальном кладбище уже есть 360 захоронений и 40 склепов.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины - самовольное занятие земельного участка.

Если дело дойдет до конца, то нарушителю грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста.

Сам Ярослав Мартынов признает, что проводит захоронения на самозахваченных землях. Но вот решительно заявляет, что отказываться от своей похоронной деятельности не планирует.

"А где я должен был хоронить? Я хороню пятую часть львовян! Мне негде было людей хоронить, на улице коронавирус, смертность увеличилась вдвое. Я написал обращение в городской совет по расширению кладбища. Два года прошло, я ответа так и не получил. Мне было негде хоронить, и я сунулся самовольно", - рассказал мужчина.

Кроме того, мужчина говорит, что как должно платит все налоги.

Власти города утверждают, что пытаются остановить нелегальные захоронения, но полиция почему-то не принимает мер.

Напомним, ранее в Киеве мужчина убил бездомного на кладбище. Он ударил человека тем, что было под руками - крестом. Вследствие тот скончался.

viber
новости Львова кладбища
Сейчас вы просматриваете новость «Нелегальный черный бизнес: во Львове мужчина устроил кладбище на чужих землях». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качествоОпубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качество Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизниИнсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни Гороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусникаГороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусника Путин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по КрымуПутин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по Крыму Названа цена на газ в Украине во время отопительного сезонаНазвана цена на газ в Украине во время отопительного сезона

Последние новости

20:04

Осеннее равноденствие 2021: дата и особенности дня, что нельзя делать

20:01

Непримиримые противоречия: почему не стоит ожидать встречи Зеленского и Путина мнение

19:45

Нелегальный черный бизнес: во Львове мужчина устроил кладбище на чужих землях

19:18

Оккупанты Крыма пытали заместителя главы Меджлиса - прокуратура Видео

18:57

Баловень судьбы: 7 фильмов, за которые нельзя не любить Жана-Поля Бельмондо

Реклама
18:55

Болит ухо: пять лучших природных средств от боли в ухе Видео

18:30

"Не пугайте людей": Сенцов указал на ошибку президентской кампании Порошенко

18:26

"Как на зоне": родная бабушка замученного Андрюши рассказала, как жил мальчик Видео

18:20

Умер отец Хью Джекмана - знаменитого голливудского актера

18:15

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

18:09

Разумков анонсировал "чистку" в Кабмине и озвучил сроки

17:48

Фото дня: террористы ложкой вырыли туннель и сбежали из самой охраняемой тюрьмы Израиля

17:41

О Чапкисе ни слова: бывшая участница раскритиковала Танці з зірками 2021

17:37

"Надо было найтись 20 военным": Арестович пожалел, что в 2014-м в Крыму не стреляли

17:29

Умер легенда мирового кино Жан-Поль Бельмондо

17:22

Вредны для здоровья тазовых органов: названы девять плохих "туалетных" привычек "по-маленькому" Видео

17:10

"Трагедия на всю Украину": в винницкой школе забаррикадировали первоклашек

17:03

Анджелина Джоли обвинила Вайнштейна в домогательствах и получила дерзкий ответ

16:58

Порезала вены и открыла газ: на Запорожье женщина пыталась покончить с собой на глазах у сына Фото

16:52

Послы ЕС 8 сентября введут новые санкции против России за аннексию Крыма - журналист

Реклама
16:49

Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

16:47

"Целый день ждет покупателей": в Киеве школьник продает свои поделки, сидя под супермаркетом

16:37

Инфекционист рассказала, почему детей нельзя посылать на уроки к невакцинированным учителям

16:34

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись необыкновенные брюки, которые можно носить с платьем Фото Видео

16:24

"Большая стройка" Зеленского: на дороге в Одесский порт стартует возведение эстакады

16:20

Самые вкусные грибы волнушки: невероятно простой рецепт приготовления Видео

16:01

Холода близко: в Минрегионе рассказали, когда в Украине начнется отопительный период Видео

16:00

Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или продвижение по службе Видео

15:58

Яйца помогают худеть, если не совершать эти пять ошибок Видео

15:48

"Ангел на небе": к дому, где замучили маленького Андрюшу из Черкасс, массово приходят люди Видео

15:48

Такого еще не было: украинское изобретение победило в международной техолимпиаде в Брюсселе Видео

15:34

"Нарушения в хранении и приготовлении еды": оштрафовали киевскую школу, в которой отравились 170 детей Видео

15:10

Lida Lee отреагировала на первый эфир шоу Танці з зірками и показала часть репетиции

15:09

Жуткая авария на Херсонщине: под колесами микроавтобуса погибли мать с 9-летней дочкой

15:08

В ближайшие дни: Лавров анонсировал запуск газопровода Северный поток – 2 Видео

15:05

В Украине взлетели в цене крупы: во сколько обойдутся любимые каши Видео

15:03

Эксперты рассказали, стоит ли проводить апгрейд с AMD FX-8350 на AMD FX-9590 новости компании

14:56

"Умные жалюзи" покупают во всем мире: украинский изобретатель рассказал, как покоряет США, Европу и Азию Видео

14:33

Виктория Бекхэм засветила мужа со спущенными трусами

14:33

Под вой сирен: на Закарпатье пожарный оригинально сделал предложение своей девушке Видео

Реклама
14:32

Технология, которой мир еще не видел: украинский изобретатель рассказал, что его вдохновило Видео

14:29

Руку пробило насквозь: появились подробности о стрельбе из арбалета в Полтавской школе Видео

14:27

"Иногда луче жевать": Разумков потроллил Арестовича за идею о переименовании Украины Видео

14:24

Вещи, которые должна знать женщина после 40 лет

14:18

Украинским проектом "умные жалюзи" заинтересовались в Amazon, Tesla, Google и NASA: подробности

13:43

"Желтую" зону карантина в Украине введут с 13 сентября - глава Минздрава

13:40

Фанаты обокрали популярного американского рэпера

13:37

Ильич вернулся: в парке на Одесчине установили бюст Ленину

13:33

Covid наступает: у вакцинированных наблюдается только один симптом Видео

13:19

В Минздраве рассказали, когда школьники начнут учиться дистанционно Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять