На Прикарпатье малолетние хулиганы разбили могилы на кладбище и сняли это на видео

Дети повредили плиты склепа в месте захоронения умерших.
В Коломые Ивано-Франковской области полицейские установили личности трех подростков, которые повредили могилы на кладбище. Несовершеннолетние к тому же снимали на видео, как разрушали склеп.
Инцидент 27 августа обнаружили полицейские Коломыйщины на территории обслуживании. Впоследствии было установлено, что могилы повредили трое несовершеннолетних жителей, которым 13 и 14 лет. Подростков разыскали и привезли в участок, сообщили в полиции Ивано-Франковской области.
Сотрудники правоохранительных органов также проверили телефоны задержанных и изъяли с них фото и видео момента надругательства. С несовершеннолетними полицейские пообщались в присутствии родителей и работников службы по делам детей.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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