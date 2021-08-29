На Прикарпатье малолетние хулиганы разбили могилы на кладбище и сняли это на видео

В Коломые несовершеннолетние осквернили могилы / if.npu.gov.ua

В Коломые Ивано-Франковской области полицейские установили личности трех подростков, которые повредили могилы на кладбище. Несовершеннолетние к тому же снимали на видео, как разрушали склеп.

Инцидент 27 августа обнаружили полицейские Коломыйщины на территории обслуживании. Впоследствии было установлено, что могилы повредили трое несовершеннолетних жителей, которым 13 и 14 лет. Подростков разыскали и привезли в участок, сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Сотрудники правоохранительных органов также проверили телефоны задержанных и изъяли с них фото и видео момента надругательства. С несовершеннолетними полицейские пообщались в присутствии родителей и работников службы по делам детей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Подростки изуродовали склеп в Коломые / Фото пресс-службы полиции Ивано-Франковщины

Ранее Главред уже сообщал, что на Львовщине кладбищенский вандал разбил почти 60 крестов на могилах сечевых стрельцов. Мэр Стрыя расценивает инцидент как провокацию и хочет привлечь СБУ.

Также сообщалось, что во Львове несколько девушек, празднуя 18-летие своей подруги, зажигали фейерверки и танцевали под музыку на Мемориале Героев Небесной сотни. Полиция открыла уголовное производство по факту осквернения памятника.