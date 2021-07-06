Танцы и фейерверк на мемориале Небесной Сотни: появились подробности скандала с блогершей из Львова

Девушки устроили шумный праздник на Мемориале Героев Небесной Сотни во Львове / скриншот

Отец Неонилы Мамедхановой – блогерши из Львова, которая с размахом отпраздновала свое 18-летие на мемориале Героям Небесной Сотни – рассказал, что туда его дочь привели подруги. Сама девушка не знала, куда идет, так как у нее были завязаны глаза.

По словам мужчины, подруги хотели устроить сюрприз его дочери, поэтому попросили помочь, передает ТСН. Иван Мамедханов должен был вечером привезти Неонилу в Итальянский дворик. Он не знал, что праздник устроят на смотровой площадке мемориала.

"Я и еще трое девушек организуем ей сегодня сюрприз. Хотела спросить, можете ее привезти примерно в 23:40 в Итальянский дворик? Я ей завяжу глаза и проведу на точку", – написала в сообщении подруга.

Отец Неонилы Мамедхановой подчеркнул: ему жаль, что так произошло.

"Мне тоже очень жаль, что наши дети, в частности дочь, в силу разных причин не только слушают русскую попсу, но и вообще мало задумываются над теми трагическими событиями", – сказал Иван.

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Охранник поста на мемориале Владимир Зайберт в свою очередь рассказал, что усмирять молодежь ему приходится чуть ли не каждую ночь. Но справиться с ними он не может, поскольку на посту один.

В Муниципальной полиции заявили, что установят еще один пост поблизости, чтобы усилить охрану.

По факту осквернения памятника правоохранители открыли уголовное производство. Максимальное наказание за правонарушение - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщал Главред, 4 июля во Львове несколько студенток устроили празднование Дня рождения на Мемориале Героев Небесной Сотни. Действо сопровождали фейерверки и российская музыка.