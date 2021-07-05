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Танцы и фейерверк: блогерше за шумный праздник на мемориале Небесной Сотни грозит тюрьма

5 июля 2021, 22:08

Нарушители учатся в университетах Львова и Тернополя.

Девушки устроили шумный праздник на Мемориале Героев Небесной Сотни / скриншот

Во Львове 4 июля несколько студенток устроили празднование Дня рождения на Мемориале Героев Небесной Сотни. Действо сопровождали фейерверки и российская музыка.

Как сообщает полиция Львовской области, правоохранители открыли уголовное производство.

В сообщении отмечается, что правоохранители узнали о шумном праздновании из соцсетей. Сейчас они проводят расследование.

После скандала именинница удалила и видео, и свой профиль. Общаться с журналистами не хочет. Зато ее отец объясняет, что дочь привели туда со завязанными глазами.

"Ни я, ни моя дочь не знали, что это именно будет происходить на смотровой площадке мемориала Героям Небесной Сотни. Мне тоже очень жаль, что так произошло и что наши дети, в частности, дочь в силу разных причин не только слушают русскую попсу, но и вообще мало задумываются над теми трагическими событиями ", — сказал отец девушки Иван Мамедханов, передает ТСН.

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Нарушители учатся в университетах Львова и Тернополя.

Следователи открыли уголовное производство за "осквернение памятника". Если вину студенток докажут в суде, им грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Читайте такжеКопы задержали вандала, который помочился на портреты Небесной Сотни – фото "героя"

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.

Справка: Мемориал Героям Небесной Сотни во Львове открыли 23 августа 2019 года, он расположен на улице Кривоноса.

Как сообщал Главред, осенью 2020 года в Киеве задержали вандала, которий справил нужду прямо на аллее Героев Небесной Сотни перед портретами погибших на Майдане Незалежности в Киеве. Им оказался 21-летний студент столичного вуза. Задержанный объяснил свое поведение алкогольным опьянением.

новости Львова
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