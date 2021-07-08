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На Львовщине кладбищенский вандал надругался над могилами сечевых стрельцов

8 июля 2021, 11:48

Мэр Стрыя расценивает инцидент, как провокацию и хочет привлечь СБУ.

Львов
Вандалом оказался 20-летний парень / фото полиция

В городе Стрый Львовской области задержан 20-летний парень, который разбил 59 крестов и памятников на могилах сечевых стрельцов, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Указано, что 8 июля около 05:30 к правоохранителям поступила информация от жителя Стрыя о том, что на территории кладбища на улице Нижанковского неизвестный мужчина повалил несколько надгробных крестов и повредил памятники.

Выехав на место происшествия, полицейские заметили мужчину, который пытался повалить один из крестов на месте захоронения Сечевых Стрельцов. Увидев полицейских, молодой человек пытался убежать, однако правоохранители догнали его и задержали. Он оказался 20-летнем жителем Стрыя.

Как предварительно установили правоохранители, парень повредил 59 надгробных крестов и памятников.

Львов
фото полиция

По словам мэра Стрыя Олега Канивца, задержанный был в неадекватном состоянии, вероятно, под действием наркотиков или алкоголя, информирует ZAXID.NET. Местный житель разбил только могилы сечевых стрельцов, поэтому мэр расценивает это как провокацию и хочет привлечь СБУ.

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Задержанный пока не объяснил своих действий.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Напомним, во Львове девушки с размахом праздновали 18-летие подруги на мемориале Героям Небесной Сотни.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.

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