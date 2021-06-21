В Полтаве два пьяных вандала сорвали украинский флаг с могилы бойца ВСУ

В Полтаве два вандала сорвали украинский флаг с могилы бойца ВСУ / facebook.com/aleksandr.sorokovoj

В Полтаве двое вандалов сорвали флаг Украины и флагшток, к которому он был прикреплен, с могилы ветерана АТО Антона Цедика (позывной "Эней"). Об этом инциденте рассказал пользователь Александр Сороковой на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Сорокового, мужчины принесли украденный флаг на авторынок. При этом они находились в состоянии алкогольного опьянения. Они размахивали флагом, и никто им не сделал замечания.

Через некоторое время они оставили флаг, и ушли в неизвестном направлении. В конце рабочего дня один из молодых предпринимателей забрал флаг в дом. Полиция проводит расследование, опрашивает свидетелей и ищет вандалов. Украденный флаг правоохранители изъяли у предпринимателя.

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Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные вандалы в Одессе облили фекалиями памятный знак украинским военным, которые погибли в зоне АТО и ООС.

По словам писателя и ветерана войны на Донбассе Валерия Пузика, облитый фекалиями памятный знак, который расположен на проспекте Шевченко, он заметил случайно во время утренней прогулки с сыном.

Представителей полиции или каких-либо других учреждений на месте не было ‒ несмотря на то, что знак расположен возле Одесской облгосадминистрации.