В Одессе вандалы швырнули фекалии в памятный знак погибшим в АТО

Через несколько лет после того, как в Одессе памятный знак украинцам, которые погибли в АТО, облили краской, он снова подвергся нападению вандалов.
Неизвестные вандалы в Одессе облили фекалиями памятный знак украинским военным, которые погибли в зоне АТО и ООС. Об этом сообщает портал Общественное со ссылкой на писателя и ветерана войны Валерия Пузика.
По его словам, облитый фекалиями памятный знак, который расположен на проспекте Шевченко, он заметил случайно во время утренней прогулки с сыном.
Представителей полиции или каких-либо других учреждений на месте не было ‒ несмотря на то, что знак расположен возле Одесской облгосадминистрации.
В горсовете Одессы журналистам ответили, что впервые слышат о таком инциденте и проверят информацию.
К слову, в 2017 году мемориальный камень обливали краской. Тогда полиция открыла производство по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Киеве мужчина осквернил памятник Героям Небесной сотни ‒ помочился прямо на аллее перед портретами погибших на Майдане Незалежности.
- До того в Полтаве неизвестные Вандалы разбили интерактивную доску с информацией о каждом герое войны на Донбассе. Она расположена на Аллее памяти погибших защитников Украины в сквере имени Котляревского.