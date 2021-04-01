В Одессе вандалы швырнули фекалии в памятный знак погибшим в АТО / Суспільне

Неизвестные вандалы в Одессе облили фекалиями памятный знак украинским военным, которые погибли в зоне АТО и ООС. Об этом сообщает портал Общественное со ссылкой на писателя и ветерана войны Валерия Пузика.

По его словам, облитый фекалиями памятный знак, который расположен на проспекте Шевченко, он заметил случайно во время утренней прогулки с сыном.

Представителей полиции или каких-либо других учреждений на месте не было ‒ несмотря на то, что знак расположен возле Одесской облгосадминистрации.

В горсовете Одессы журналистам ответили, что впервые слышат о таком инциденте и проверят информацию.

К слову, в 2017 году мемориальный камень обливали краской. Тогда полиция открыла производство по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины.

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