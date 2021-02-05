Во Львове вандалы изуродовали памятник Бандере

Памятник Бандере на площади Кропивницкого во Львове / facebook.com/andriy.sadovyi

В ночь на 5 февраля во Львове неизвестные совершили акт вандализма – они облили красной краской памятник Степану Бандере.

Речь идет о памятнике, который находится на площади Кропивницкого во Львове. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство), сообщает пресс-служба полиции города.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на происшествие. По его словам, через несколько часов памятник очистят от краски.

"Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску", - написал он на своей странице в Facebook.

Мэр города также добавил, что по факту инцидента в полицию направили заявление.

Справка. Степан Бандера - это украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине.

Напомним: