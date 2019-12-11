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Под Киевом вандалы утопили памятник Небесной Сотне в болоте

11 декабря 2019, 09:42

Акт вандализма произошел 10 декабря. Правоохранители позже нашли монумент.

Монумент был установлен в 2016 году / Фото facebook.com/vorzel.news

В Ворзеле под Киевом зафиксировали акт вандализма - неизвестные поглумились над памятником погибшим героям Небесной Сотни и воинам на Донбассе.

Монумент был установлен общиной поселка Ворзель, активистами Бучи и Приирпенья в 2016 году. Во вторник, 10 декабря, с 8 до 10 часов утра монумент погибшим воинам АТО неизвестные вандалы демонтировали монумент, сообщает в Facebook Портал Ворзеля. Вскоре памятник нашли в болоте. Задержаны ли виновные, на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее неизвестные залили белой краской памятники погибшим воинам на кладбище города Мены в Черниговской области. Кроме того, на Буковине вандалы сорвали флаги с могил воинов АТО. 

Как сообщал Главред, в Голосеевском районе столицы неизвестные облили желтой краской памятный знак погибшим украинским военным на Донбассе. Кроме того, в Новоград-Волынском Житомирской области неизвестные злоумышленники разбили памятники на могилах погибших воинов АТО на Аллее славы на городском кладбище.

Киев вандалы мемориал Небесная сотня вандализм Ворзель новости Киева
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