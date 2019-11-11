Пятеро в балаклавах: в центре Одессы совершили вопиющий акт вандализма

Мемориальная доска Игорю Иванову / Радио Свобода

В Одессе зафиксирован новый акт вандализма. В этот раз неизвестные разбили мемориальную доску украинскому активисту Игорю Иванову.

Отмечается, что Иванов погиб первым в ходе столкновений 2 мая 2014 года. Он получил смертельное огнестрельное ранение. Мемориальную доску в честь него установили недалеко от места его убийства на улице Дерибасовская, передает Радио Свобода.

По словам одесской активистки Алены Балабы, доску разбивали пятеро людей в балаклавах. При этом за их действиями наблюдали охранники Греческого консульства, которое расположено в нескольких десятках метров.

В Нацполиции сообщили, что факты вандализма внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 31 октября в Одессе демонтировали барельеф советскому военачальнику Георгию Жукову. Барельеф находился на здании Приморского районного военкомата, работы по демонтажу провели представители общественной организации Національний спротив.