В Одессе демонтировали барельеф Жукова: Минобороны дало разрешение

В Одессе демонтировали барельеф Жукову

В Одессе демонтировали барельеф советскому военачальнику Георгию Жукову.

Барельеф находился на здании Приморского районного военкомата, работы по демонтажу провели представители общественной организации Національний спротив, сообщает Думская.

Разрешение на снос барельефа Жукова дал квартирно-эксплуатационный отдел министерства обороны Украины в Одессе.

В документе сказано, что барельеф подлежит сносу в рамках декоммунизации, и этим заняться могут представители общественной организации.

"КЭО г. Одесса не возражает по поводу проведения демонтажных работ указанного памятного знака силами и средствами вашей организации. Демонтированный памятник предлагаю передать после демонтажа в надлежащем состоянии в хранилище Музея Южного оперативного командования", - сказано в документе.

Разрешение на демонтаж бюста / dumskaya.net

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