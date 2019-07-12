Бюст раздора: от Вятровича обратились в Генрокуратуру из-за памятника Жукову в Харькове

Бюст Георгия Жукова в Харькове / УНИАН

Украинский институт национальной памяти (директор – Владимир Вятрович) направил официальное письмо в Генпрокуратуру и Нацполицию – из-за установки памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой УИНП. В учреждении просят проверить обстоятельства установки памятника, открыть уголовное дело, провести расследование и привлечь всех виновных к ответственности.

Кроме того, Институт просит Генпрокуратуру обратиться в административный суд с иском против Харьковского горсовета и ее исполнительных органов – для того, чтобы обязать их демонтировать памятник Георгию Жукову ("как символику коммунистического тоталитарного режима")

Напомним, ранее Харьковский горсовет проголосовал за переименования проспекта Петра Григоренко в проспект имени Георгия Жукова. Градоначальник Геннадий Кернес оперативно подписал такое решение. Далее, в Харькове на митинге против переименования проспекта Григоренко произошли заметные столкновения между его сторонниками и противниками. Затем глава Украинского института национальной памяти

Владимир Вятрович прямо пригрозил Геннадию Кернесу тюрьмой за переименование проспекта в Харькове. Позднее в Харькове возле горсовета повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова.

Затем, 11 июля, в Харькове восстановили и вернули на прежнее место памятник Жукову, - о чем немедленно написал в соцсетях мэр города Геннадий Кернес