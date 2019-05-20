"Жуков – палач": в Харькове на митинге против переименования произошли столкновения

В воскресенье, 19 мая, в Харькове во время митинга против возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова произошли столкновения.

В акции под названием "Нет мяснику Жукову на карте Украины" приняли участие около 200 человек, при этом на митинг также пришли и сторонники старого названия, в связи с чем между ними произошли стычки.

Участники акции держали в руках множество плакатов с рисунками маршала Жукова в образе "мясника", с надписями "Маршалу смерти место на кладбище истории" и другими. Участники митинга заявили, что выступают за демонтаж памятника, но отметили, что это надо делать на законных основаниях, передает Громадське.

У Харкові сталися сутички під час мітингу проти перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект імені маршала СРСР Георгія Жукова pic.twitter.com/ThEOnvvHsH — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019

Противники Жукова также раздавали прохожим листовки, на которых было указано: "Руки Кернеса давно уже по локоть в наших карманах, а руки маршала Жукова, которого он так прославляет, по локоть в крови солдат - украинских чернопиджачников, которых бросали в бой без подготовки, амуниции и оружия, только с кирпичом в руке".

Акция завершилась запуском плаката с изображением маршала Жукова в образе "мясника", привязанного к воздушным шарикам, в небо.

Напомним, ранее неизвестные в Харькове уже уничтожали мемориальную доску, а также сносили бюст Жукова.

Как известно, в "Институте национальной памяти" заявили о том, что памятники маршалу Жукову в Украине являются незаконными.