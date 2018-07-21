В Харькове снова разбили мемориальную доску советскому маршалу Жукову: фото

Харьков — не место памяти палачей украинского народа, заявили в организации "Фрайкор".
В Харькове снова разбили памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову, которая была установлена на фасаде школы №127.
"Ночные ветры в очередной раз снесли табличку Жукову. Надеемся, неуемное руководство школы наконец успокоится. Харьков — не место памяти палачей украинского народа", — говорится в сообщении в сообщении на странице организации "Фрайкор" в Facebook.
Отметим, что на уничтоженной доске была надпись: "Легендарный полководец ХХ века, маршал Советского Союза Г. К. Жуков".
Напомним, ранее неизвестные в Харькове уже уничтожали мемориальную доску, а также сносили бюст Жукова.
Как известно, в "Институте национальной памяти" заявили о том, что памятники маршалу Жукову в Украине являются незаконными.