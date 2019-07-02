"Ветер депутатов качал": В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова

Группа националистов устроили в Харькове перформанс и повесили возле здания городского совета чучела депутатов, которые проголосовали за возвращение проспекту генерала Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.

Такое сообщение опубликовал местных интернет-портал АТН. По данным журналистов, в перформансе участвовали члены партии Национальный корпус. Они установили на площади возле горсовета виселицы и вывесили там чучела депутатов.

Читайте такжеВ Харькове снова разбили мемориальную доску советскому маршалу Жукову: фотоКроме того, националисты возложили там же поминальные венки и цветы с портретами народных избранников.

Напомним, ранее Харьковский горсовет проголосовал за переименования проспекта Петра Григоренко в проспект имени Георгия Жукова. Градоначальник Геннадий Кернес оперативно подписал такое решение. Далее, в Харькове на митинге против переименования проспекта Григоренко произошли заметные столкновения между его сторонниками и противниками. Затем глава Украинского института национальной памяти

Владимир Вятрович прямо пригрозил Геннадию Кернесу тюрьмой за переименование проспекта в Харькове.

