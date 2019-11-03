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"Сожгли детей в Беслане, кокаина нет": "стареющая" Захарова "сунула нос" в дела Одессы

3 ноября 2019, 08:06

Захарова возмущена из-за снова памятника Жукову в Одессе, ей напомнили много грехов Кремля.

Захарова
Захарова возмущена сносом памятника Жукову в Одессе / instagram.com/mzakharovamid

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая ранее ответила на требование НАТО вернуть Крым Украине, осудила действия вандалов, которые демонтировали памятную доску в Одессе, посвящённую маршалу Жукову, и разрушили стихийно возникший мемориал на этом месте.

"В Одессе неонацисты (#ИхТамНет) сняли со здания военкомата барельеф Георгию Жукову. Люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры.Это привело продолжателей дела БандерыUNDШухевича в звериное состояние, и они стали жечь цветы. Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей...", - возмутилась Захарова на своей странице в Фейсбуке.

Также Захарова обратила внимание  на реакцию тех, кто снимал происходящее на телефон.

"Но послушайте, как это зверьё, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, всё обосновало: "Это Украина. Нам не нужно героев советских", - добавила представитель МИД РФ.

Отметим, в комментариях под сообщением Захаровой чиновнице от МИД напомнили, что в России с разрешения власти аналогично поступают с мемориалом убитого Немцова.

"Москва. Столица великодержавной России. Немцов мост. Мемориал убитого оппозиционера, видного политического деятеля, честного человека Бориса Ефимовича Немцова. Очередной погром совершенный властями Москвы. Нет, не нациков, а властью правительства Москвы! Это происходит неоднократно. В самом центре столицы России. Власти столицы. Государственные структуры ... давайте в своей стране разберёмся, а?", - отметил Михаил Эммануэль.

"Сожгли цветы.Ах-ах....Что то вы,Мария, не сокрушались ,когда Рыбаку за украинский флаг вспороли живот.О таком писать нельзя", - добавила Наталия Зиневич.

"Я вас умоляю.А как насчёт стыдливо задрапированной мавзолея.. А на "парадах" Знамя Победы скромно волочащееся за трицветом ( причем, со стёртой символикой).Сколько снятых памятников и переименований было в РФ ? Так нет , очень переживаем за военкомат в Одессе... Зачем Жукову быть там? Потомки предавшие не заслуживают этого", - высказалась Иванна Правда.

"В Липецке планируют снести памятник Ленину на центральной площади. Под видом реконструкции, естественно народ разделился на два лагеря. Но зачем местным властям вообще поднимать эту тему?Мы обсуждаем Украину а у самих, что происходит? Или вы хотите как на Украине, мы часто слышим, а сами то что творим? Это всё наша история, только на Украине фашисты, а у нас забота?", - вопрошает Сергей Седых.

"Товарищ Захарова .. Мы также помним как вы сожгли заложников в Беслане , маленьких детей !А в Одессу не суйтесь .Для вас тут кокаина нет и не может быть !", - подчеркнул Александр Рабгун.

"В Москве люди кладут цветы на месте убийства Немцова, и фашисты мэрии и Путина их зачищают и людей задерживают. Фашисты - это путинский режим", - вставил свои пять компеек Максим Мотин.

"Ты ещё про Кеннеди вспомни. Перестань писать глупости. Сфокусируйся на футболе", - ответила ему Захарова.

"У каждого поколения свои кумиры. Вы уже стареете. ВАм этого не понять", - добавил Николай Михеев.

"Чия б корова мукала! Поверніть Крим і Донбас! Це Україна! І забудьте про нас і не пхайте свого носа у наші справа. Ми собі самі поставимо ті, пам' ятники, які нам треба", - сказал Романарес Ромарес.

Читайте также"Поставьте еще Путину": в Харькове Кернес вернул на место памятник Жукову, сеть в яростиНапомним, 31 октября в Одессе демонтировали барельеф советскому военачальнику Георгию Жукову.

Барельеф находился на здании Приморского районного военкомата, работы по демонтажу провели представители общественной организации Національний спротив.

Разрешение на снос барельефа Жукова дал квартирно-эксплуатационный отдел министерства обороны Украины в Одессе.

В документе сказано, что барельеф подлежит сносу в рамках декоммунизации, и этим заняться могут представители общественной организации.

Одесса Жуков снос памятника Мария Захарова новости России
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