Залили лица белой краской: вандалы испортили надгробные памятники воинам АТО

За информацию о вандалах мэр города Мены обещает денежное вознаграждение.
В Украине зафиксировали очередной случай вандализма. В этот раз объектом стали памятники погибшим воинам АТО на кладбище города Мены в Черниговской области.
Лица погибших на памятниках неизвестные зарисовали белой краской.
Мэр города Мены Геннадий Примаков обратился к местным жителям с просьбой помочь в поиске преступников. За информацию о вандалах обещают денежное вознаграждение.
Сеть возмутило случившиеся.
"Ублюдки, ничего святого нет у тварей. Поймать и на передовой цепями приковать, чтоб не сбежали к сепарам", - пишет Олег Бессонов.
"Цензурных слов нет", - добавила Светлана Рогинская.
"Этим нелюдям все вернется бумерангом. Спокойно ли после совершенного им будет спаться?", - написала Лариса Кондратий.
Напомним, 17 сентября в Голованевске Кировоградской области вандалы осквернили памятник расстрелянным евреям во время Второй мировой войны. Неизвестные нарисовали на монументе нацистскую свастику. А в день памяти защитников Украины 29 августа во Львове неизвестный нарисовал на памятнике Степану Бандере коммунистическую символику.