Залили лица белой краской: вандалы испортили надгробные памятники воинам АТО

Инцидент зафиксировали на кладбище города Мены Черниговской области./ Фото susidy.city

В Украине зафиксировали очередной случай вандализма. В этот раз объектом стали памятники погибшим воинам АТО на кладбище города Мены в Черниговской области.

Лица погибших на памятниках неизвестные зарисовали белой краской.

Мэр города Мены Геннадий Примаков обратился к местным жителям с просьбой помочь в поиске преступников. За информацию о вандалах обещают денежное вознаграждение.

Сеть возмутило случившиеся.

"Ублюдки, ничего святого нет у тварей. Поймать и на передовой цепями приковать, чтоб не сбежали к сепарам", - пишет Олег Бессонов.

"Цензурных слов нет", - добавила Светлана Рогинская.

"Этим нелюдям все вернется бумерангом. Спокойно ли после совершенного им будет спаться?", - написала Лариса Кондратий.

Напомним, 17 сентября в Голованевске Кировоградской области вандалы осквернили памятник расстрелянным евреям во время Второй мировой войны. Неизвестные нарисовали на монументе нацистскую свастику. А в день памяти защитников Украины 29 августа во Львове неизвестный нарисовал на памятнике Степану Бандере коммунистическую символику.