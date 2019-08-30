Серп и молот: неизвестный осквернил памятник Бандере во Львове

В День памяти защитников вандал разрисовал памятник советской символикой.
В День памяти защитников Украины во Львове неизвестный нарисовал на памятнике Степану Бандере коммунистическую символику.
Серп и молот красного цвета ярко выделялись прямо на постаменте памятника. На это обратил внимание на своей странице Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Дякович.
"Чем занимается полиция? Львов. Шок!", - написал Дякович.
Кроме того, символика СССР появилась в городе Винники Львовской области – вандал осквернил остановку, здания и даже статую Божьей Матери.
"В День памяти погибших защитников Украины, данное лицо разрисовала по г.Винники символы красного коммунистического террора. О перемещении данного лица прошу сообщить лично мне. Данный факт должен получить жесткий ответ", - сказано в сообщении на странице в Facebook ОО Инвалидов - участников боевых действий АТО г. Винники.
Ранее на Житомирщине вандалы испоганили краской памятник защитникам Украины.