Серп и молот: неизвестный осквернил памятник Бандере во Львове

Неизвестный нарисовал на памятнике Бандере серп и молот / facebook.com/IgorDyakovich

В День памяти защитников Украины во Львове неизвестный нарисовал на памятнике Степану Бандере коммунистическую символику.

Серп и молот красного цвета ярко выделялись прямо на постаменте памятника. На это обратил внимание на своей странице Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Дякович.

"Чем занимается полиция? Львов. Шок!", - написал Дякович.

Кроме того, символика СССР появилась в городе Винники Львовской области – вандал осквернил остановку, здания и даже статую Божьей Матери.

"В День памяти погибших защитников Украины, данное лицо разрисовала по г.Винники символы красного коммунистического террора. О перемещении данного лица прошу сообщить лично мне. Данный факт должен получить жесткий ответ", - сказано в сообщении на странице в Facebook ОО Инвалидов - участников боевых действий АТО г. Винники.

/ facebook/ato.vynnyky

В городе Винники неизвестный разрисовал остановку/ facebook/ato.vynnyky

Вандал разрисовал памятник Божьей Матери / facebook/ato.vynnyky

Ранее на Житомирщине вандалы испоганили краской памятник защитникам Украины.