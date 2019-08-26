На Житомирщине вандалы испоганили краской памятник защитникам Украины

Оскверненный памятник защитникам Украины / Соцсети

В поселке Озерное (Житомирская область) неизвестные вандалы облили красной краской памятник защитникам Украины, который был открыт 23 августа - в канун Дня Независимости.

Глава Отдела коммуникации Главка Нацполиции по региону Алла Ващенко, сообщает портал Укринформ.

"Утром 24 августа в полицию поступило сообщение о том, что в ночь с 23 на 24 августа неизвестные повредили памятник героям-защитникам Украины в пгт Озерное путем разлива краски", - заявила они.

На место происшествия оперативно отработали полицейские. По факту данного происшествия было начато уголовное производство по статье 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, ранее в Харькове вандалы залили краской памятник воинам Украинской повстанческой армии.