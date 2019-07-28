В Харькове вандалы залили краской памятник УПА

В Харькове залили краской памятник УПА / hk.npu.gov.ua

В Харькове в Молодежном парке неизвестные залили красной и белой краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, говорится в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Полицейские принимают меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения.

Ранее в Запорожье вандалы облили краской мурал единства защитников Украины.