В Запорожье вандалы облили краской мурал единства защитников Украины

В Запорожье мурал забросали краской / ГУ НП в Запорожской области

В Запорожье вандалы облили краской изображения командира Украинской Народной Республики и военнослужащего Вооруженных сил на мурале в Александровском районе, который расположен на здании областного театра кукол по ул. Жуковского.

Как рассказали в полиции, неизвестные забросали черной краской изображение полковника армии УНР Петра Болбочана и безымянного украинского военнослужащего.

Изображение казака на мурале не повредили.

Полиция опросила заявителя и свидетелей происшествия, ведется проверка.

Отметим, что мурал, посвященный украинской революции 1917-1921 годов, открыли в Запорожье 30 декабря 2018 года.

Напомним, ранее в Одессе памятный знак в честь героев Небесной сотни залили краской.