В Днепре праворадикалы из С14 облили краской памятник комсомольцам

Участники приурочили акт вандализма к очередной годовщине октябрьской революции.
Сторонники праворадикальной националистической организации С14 облили краской памятник комсомольцам в Днепре.
"С14 Днепр традиционно поздравили сегодня коммунистов с октябрьской революцией", — сказано в публикации на странице С14 в Facebook.
Сторонники националистической организации заявили, что противостоять им пришли всего несколько симпатиков "русского мира". Они написали, что ожидали их лидера, с которым были противостояния в прошлом году.
"Нет красному террору" и "Смерть палачам" – такие лозунги написали активисты на памятнике, что проиллюстрировали в прикрепленных фото.
Как ранее сообщалось, в Киеве представители праворадикальных организаций С14 и "Традиция и порядок" устроили погром в здании на углу улиц Франко и Липинского, где находится офис пророссийского политика Виктора Медведчука.