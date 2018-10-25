В Днепре праворадикалы из С14 облили краской памятник комсомольцам

В С14 хотели встретиться у памятника с оппонентами / Фото: Facebook/C14

Сторонники праворадикальной националистической организации С14 облили краской памятник комсомольцам в Днепре.

"С14 Днепр традиционно поздравили сегодня коммунистов с октябрьской революцией", — сказано в публикации на странице С14 в Facebook.

Сторонники националистической организации заявили, что противостоять им пришли всего несколько симпатиков "русского мира". Они написали, что ожидали их лидера, с которым были противостояния в прошлом году.

"Нет красному террору" и "Смерть палачам" – такие лозунги написали активисты на памятнике, что проиллюстрировали в прикрепленных фото.

/ Фото: Facebook/C14

/ Фото: Facebook/C14

Как ранее сообщалось, в Киеве представители праворадикальных организаций С14 и "Традиция и порядок" устроили погром в здании на углу улиц Франко и Липинского, где находится офис пророссийского политика Виктора Медведчука.