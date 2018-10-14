"Путинская с*ка": в Киеве националисты разгромили "офис Медведчука"

В воскресенье вечером, 14 октября, в Киеве представители праворадикальных организаций С14 и "Традиция и порядок" устроили погром в здании на углу улиц Франко и Липинского.

По их словам, там находится офис пророссийского политика Виктора Медведчука, передает LB.ua.

При этом участники погрома выбили ролету, защищавшую окно, и бросили внутрь помещения файеры. На стене дома написали "Слава нации", "Смерть врагам".

"Верни политзаключенных, путинская с*ка". Какие-то неизвестные историки из С14 и "Традиции и порядок" напоминают Медведчуку за Стуса", - написал в Facebook глава "С14" Евгений Карась.

Напомним, ранее сообщалось о том, что националисты утром успели устроить потасовку с полицией в Мариинском парке (во время попытки сноса памятника Николаю Ватутину), а потом еще раз устроить потасовку, но уже пытаясь поставить палатку на Майдане Независимости.