"Подонки надругались": в Украине осквернили памятник жертвам Холокоста

В Голованевске осквернили памятник расстрелянным евреям / Фейсбук Е.Мармера

В Голованевске Кировоградской области вандалы осквернили памятник расстрелянным евреям во время Второй мировой войны.

"В Голованевске подонки осквернили памятник расстрелянным в 1942 году евреям", - рассказал в Facebook главный редактор Украина-Центр Ефим Мармер, опубликовав соответствующее фото.

По его словам, установку памятника профинансировали и построили известные в Украине люди - Леонид Шмаевич и Галина Кузьменко.

"Самое страшное кощунство, которое может совершить человек, – это надругаться над могилами. Такое, наряду с убийством, не прощается ни при жизни, ни после нее", – добавил Мармер.

/ Фейсбук Е.Мармера

Как сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области, информация о происшествии поступила 16 сентября.

По словам полицейских, на расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск-Клиново было выявлено, что неустановленное лицо нанесло надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Николаевщине осквернили памятник евреям, пригрозив президенту Владимиру Зеленскому.