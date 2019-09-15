"Зелику 95-ому": на Николаевщине осквернили памятник евреям, пригрозив Зеленскому

На месте массового убийства евреев осквернили памятник.
В селе Богдановка Николаевской области вандалы осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев.
Также неизвестные и оставили записку с угрозой в адрес президента Владимира Зеленского, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.
"В Богдановке на месте массового убийства 54 тыс. евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня", — уточнил он, опубликовав соответствующее фото.
Он добавил, что вандалы пригрозили указанным в записке людям холокостом в случае продажи украинской земли.
Напомним, ранее неизвестный осквернил памятник Бандере во Львове.