"Хер жидам, а не землю": на Николаевщине вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

В поселке Врадиевка Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста, разрисовав его нацистской символикой.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Недалеко от Врадиевки (Николаевская область) осквернили и изуродовали памятник зверски замученным 7 тысячам евреев. Их расстреляли на этом месте осенью 1941 года, когда колонной вели из местечка Кривое Озеро в Доманевку, будто бы на новое поселение. Люди дошли только до вырытого за Березками противотанкового рва, где их расстреляли. Среди убитых были, в основном, старики, женщины и дети…", - написал Долинский.

Позже он добавил новые фото – на одной части памятника написано "хер жидам", а на второй – "а не землю".

"Прислали новые фото вандализма памятника на месте зверского убийства семи тысяч евреев возле Врадиевки в Николаевской области. Надпись на памятнике: "Хер ж_дам, а не землю", - сообщил Долинский.

В сети резко отреагировали на вандализм, прозвав тех, кто осквернил памятник, "моральными уродами".

"Меня не удивляет антисемитизм, меня каждый раз удивляет нацистская символика", "Ушлепки", "Это сделали однозначно дебилы и моральные уроды, мусор, который ветер нечисти гоняет по украинской земле, мне жаль, но эти гниды, которые так сделали, ничего чистого в себе не имеют, это гадость, которая служит нечистому, пусть Бог накажет их", "Мертвые, к сожалению, уже не могут постоять за себя. Но Господь все видит и думаю. что злодеям мало не покажется. Как сказано "...карающий до третьего и до четвертого поколения ненавидящих Меня...". Мне остается только сказать: Амен!", - писали юзеры.

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