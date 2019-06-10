Зеленский – "еврей-клоун", Беленюк – "негр": журналист Голосу України попал в расистский скандал, сеть в ярости

Василий Чепурной попал в расистский скандал / facebook/vasyl.chepurnyi

Журналист парламентской газеты Голос України в Черниговской области Василий Чепурной попал в громкий расистский скандал.

На своей странице в Facebook журналист назвал президента Украины Владимира Зеленского "евреем-клоуном", а спортсмена, кандидата в депутаты Верховной Рады от партии Слуга народа Жана Беленюка – "негром".

"Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зэка – выбрали президентом. Дали еврея-клоуна – выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты – точно выберут. (Жан Беленюк – десятый номер партии Зеленского Слуга народа). Может, нам еще транссексуала подсунут или и робота уже? А что: украинцы толерантные – проголосуют!", - написал Чепурной.

В сети поднялась волна возмущения: Чепурного назвали "расистом и антисемитом", и требовали от редакции Голосу України уволить "выродка".

Отметим, что после того, как под постом набралось более полутысячи комментариев с обвинениями в расизме, журналист удалил пост.

"А где же пост про Беленюка? Неужели стало стыдно? Или просто сцыкотно?", - поинтересовалась Елена Оверчук.

"Вася, ты выродок", - считает Владимир Карасовский.

"Удалять комментарии, чтобы не отвечать за свои слова - это так "по-мужски", позор! Полный и абсолютный позор! Совковое мышление, штампы, узкий кругозор. Не восприятие личностей, не похожих на вас. Множество фобий, ненависти и подхалимство к Порошенко!", - возмутилась Юлиана Гордей.

"Расист", - написал Иван Росада.

"Как стыдно это читать. Вася, придется либо извиняться, либо увольняться", - считает Лана Ветрова.

К слову, сам Чепурной назвал возмущения юзеров "скоординированным налетом" и "свободой слова по-зеленски". Напомним, что газета Голос України, в которой работает журналист, существует на деньги налогоплательщиков.

Ранее испанский политик назвал футболиста Зозулю расистом и неонацистом.