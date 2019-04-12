Испанский политик назвал футболиста Зозулю расистом и неонацистом

Роман Зозуля привлек внимание испанских политиков / espnfc.com

Генеральный секретарь левой испанской партии Подемос Пабло Иглесиас назвал расистом и неонацистом украинского футболиста Романа Зозулю, который сейчас играет за испанский клуб.

"Разумно было бы, если бы в Германии наняли футболиста, у которого есть татуировка со свастикой, а также он делает нацистский жест? Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, на которые, безусловно, каждый имеет право, мы говорим о неонацисте. Мы говорим о расизме, который наносит футболу огромный вред", - цитирует Игресиаса Marca.

В испанском футбольном клубе Альбасете, за который выступает Зозуля, оперативно отреагировали на заявление испанского политика. Коллеги украинца заявили, что за двадцать месяцев в качестве члена клуба украинец зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны.

Читайте такжеЗозуля заключил контракт с испанским клубом и стал любимцем фанатов"Как в раздевалке, так и в поддержке социальных проектов, которые продвигает Фонд Альбасете Баломпие с целью создания более справедливого и равноправного общества с помощью спорта", - отметили в клубе.

Зозуля заявил о намерении в связи с заявлением Иглесиаса подать иск в суд. Украинского футболиста после скандала с испанским политиком поддержала ассоциация испанских футболистов (AFE).

Напомним, во время матча 31-го тура испанской Сегунды между Луго и Альбасете фанаты хозяев поля скандировали кричалки в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.