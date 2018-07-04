Украинский форвард Роман Зозуля может перейти в "Овьедо", но болельщики резко против. Почему?

4 июля 2018, 14:47

Нападающего продолжают "травить" за якобы его приверженность неонацизму.

Болельщики испанского футбольного клуба "Овьедо" выступили против возможного перехода в команду украинца Романа Зозули. Поклонники команды обвиняют украинского футболиста в поддержке нацистской идеологии. О возможном трансфере Зозули сообщила испанская пресса.

Постер со словами "Нацизму не место в футболе" и хэштегом #ZozulyaNo опубликован в Twitter объединения фанатов астурийского команды "Azul Otero".

"Не подписывайте Романа Зозулю. Он связан с украинскими неонацисткими и военизированными группами", - предупреждают фанаты руководство клуба.

Зозуля и "Райо Вальекано"

Череда скандалов вокруг украинского футболиста началась после попытки трансфера Зозули 1 февраля 2017 года из "Бетис" в мадридский "Райо Вальекано". В "Бетисе" форвард не попадал в стартовый состав, однако клуб, решивший подписать игрока, не подозревал, что в тот же вечер ему придется отказаться от перехода, прислушавшись к своим фанатам, которые устроили массовый протест, обвинив Зозулю в нацистских взглядах.

В частности, с такой просьбой к президенту клуба Раулю Мартину Пресу обратились ультрас "Райо Вальекано" - "Буканерос" - группировки, известной своей левой политической ориентацией. Футболиста обвиняли из-за майки с трезубцем, совместные фотографии с участниками АТО, а также фотографии на фоне идеолога украинского национализма Степана Бандеры.

Также фанаты разрисовывали стены в своем городе с призывом убрать футболиста из клуба и опубликовали досье, которое якобы доказывало приверженность Зозули неонацизму (в качестве доказательства были представлены фото форварда с "розой", на которой изображен Степан Бандера, фотографии с батальоном "Азов" и фанатской группой White Boys из Днепра), расклеили в Мадриде листовки с перечеркнутым изображением Романа Зозули и призывали президента "Райо Вальекано" Рауля Мартина Пресу покинуть свой пост.

Сам Зозуля попытался объяснить свою позицию через официальный сайт клуба, но его точка зрения не была услышана.

"Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины. Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны", - говорил Роман. 

Возвращение в "Бетис"

Тем не менее, в феврале 2017 года Зозуле пришлось вернуться в "Бетис" - он не смог играть в официальных клубных матчах в сезоне 2016/17, поскольку уже вносился в заявку тремя командами ("Днепром", "Бетисом" и "Райо"). 1 марта ФИФА разрешила Зозуле заявиться за команду из страны, где чемпионат еще не стартовал, - переговоры велись с двумя шведскими клубами, однако они также закончились неудачно из-за протестов уже шведских фанов.

"Было два конкретных варианта в Швеции. В одном клубе уже предложили условия, которые нас устроили, дело шло к подписанию. Но фанаты там оказались левых взглядов, пригрозили какими-то акциями руководству клуба, и последовал отказ. В другом клубе, при том что их фанаты наоборот, - правые, решили тоже на всякий случай перестраховаться", - заявлял агент футболиста Владимир Кузьменко.

После этого Зозуля заявил, что готов вернуться в "Днепр" пешком. "Если будет хоть малейший шанс на возвращение в "Днепр", то я, конечно же, готов сделать это. Если есть какой-то вариант на пять месяцев до конца сезона, то я готов хоть пешком туда идти", - сказал футболист.

А 8 февраля болельщики мюнхенской "Баварии" на матче Кубка Германии с "Вольфсбургом" (1:0) вывесили на трибунах баннеры с надписями "Нацисты, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон".


В марте 2017-го президент Украины Петр Порошенко даже сравнил конфликт Романа Зозули с фанатами "Райо Вальекано" с "гибридной войной" России против Украины. "Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины", - заявлял Порошенко.

Ситуацию прокомментировал президент испанской футбольной лиги Хавьер Тебас. "Мы всегда помогаем футболистам, которые играют в нашем чемпионате. Мы связались с представителями "Райо Вальекано" и посольства Украины. Мы пытались максимально помочь футболисту. Никто не должен препятствовать работе игрока. У меня были переговоры с Романом. Могу сказать, что в Испании впервые случилась такая ситуация. Мы не знали, как действовать. Надеемся, больше такое не повторится. Думаю, Роман сможет спокойно продолжить карьеру в "Бетисе" в следующем сезоне", - сказал Тебас. 

На один из матчей игроки "Бетиса" вышли на матч в специальных футболках с надписью "Мы все – Зозуля!". 

8 сентября 2017 Роман Зозуля стал игроком "Альбасете", подписав контракт на 1 год. Дебютировал 10 сентября в матче против "Луго" (0:1, поражение "Альбасете"), заменив на 55-й минуте Пелайо. Стал лучшим игроком команды в октябре и ноябре 2017 года. Несмотря на не слишком впечатляющую статистику в Сегунде (30 матчей, 9 голов), болещьщики поддерживали форварда, голосовали против продажи игрока и пели о нем песни на трибунах.

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футбол Спорт Сегунда Бетис Роман Зозуля Райо Вальекано Альбасете Овьедо
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