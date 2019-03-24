"Зозуля, умри": в Испании фанаты затравили украинского футболиста

В матче против Луго Зозуля отыграл 90 минут, но не отметился результативными действиями.
Во время матча 31-го тура испанской Сегунды между Луго и Альбасете фанаты хозяев поля скандировали кричалки в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.
При этом фанаты хозяев выкрикивали Zozulia muérete (что переводится как "Зозуля, умри"), передает aupaalba.es.
Отметим, что в матче против Луго Зозуля отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями. При этом клуб Зозули одолел хозяев, отправив в сетку три безответных мяча (3:0).
Напомним, ранее болельщики испанского футбольного клуба "Овьедо" выступили против возможного перехода в команду украинца Романа Зозули. Поклонники команды обвиняют украинского футболиста в поддержке нацистской идеологии. О возможном трансфере Зозули сообщила испанская пресса.