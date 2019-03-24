"Зозуля, умри": в Испании фанаты затравили украинского футболиста

Роман Зозуля / estadiodeportivo.com

Во время матча 31-го тура испанской Сегунды между Луго и Альбасете фанаты хозяев поля скандировали кричалки в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.

При этом фанаты хозяев выкрикивали Zozulia muérete (что переводится как "Зозуля, умри"), передает aupaalba.es.

Отметим, что в матче против Луго Зозуля отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями. При этом клуб Зозули одолел хозяев, отправив в сетку три безответных мяча (3:0).

Напомним, ранее болельщики испанского футбольного клуба "Овьедо" выступили против возможного перехода в команду украинца Романа Зозули. Поклонники команды обвиняют украинского футболиста в поддержке нацистской идеологии. О возможном трансфере Зозули сообщила испанская пресса.