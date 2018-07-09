Зозуля заключил контракт с испанским клубом и стал любимцем фанатов

Украинский нападающий Роман Зозуля заключил новый контракт с "Альбасете" после завершения предыдущего соглашения.

"Зозуля – очень важный игрок для нас не только за то, что делает на поле, но и за связь с болельщиками", - сообщает официальный сайт испанского клуба.

Отмечается, что документ подписан на один сезон до лета 2019 года.

В минувшем сезоне украинец сыграл за испанскую команду 30 матчей, отличившись девятью голами и двумя результативными подачами. Сумма нового контракта осталась неизвестно.

Ранее Зозуля говорил, что хочет продлить контракт с клубом "Альбасете", поскольку его семье очень нравится одноименный город, радушие местных жителей и привязанность фанатов.

Напомним, болельщики испанского футбольного клуба "Овьедо" выступили против возможного перехода в команду украинца Романа Зозули. Поклонники команды обвиняют украинского футболиста в поддержке нацистской идеологии. О возможном трансфере Зозули сообщила испанская пресса.