На Буковине вандалы сорвали флаги с могил воинов АТО

Акт вандализма зафиксировали на сельском кладбище в Черновицкой области / gur.gov.ua

Вандалы продолжают орудовать на украинских кладбищах, на которых похоронены украинские военные, принимавшие участие в антитеррористической операции. Ранее неизвестные залили белой краской памятники погибшим воинам на кладбище города Мены в Черниговской области, теперь объектом вандализма стали могилы на сельском кладбище в Черновицкой области.

Как сообщает полиция области, неизвестные повредили государственные флаги на могилах двух бойцов АТО. Сообщение на спецлинию "102" поступило от сельского головы села Банилов. По его словам, на могилах бойцов полотнища государственных флагов были срезаны - остались только флагштоки.

На место происшествия сразу выехали правоохранители. Они устанавливают лиц, которые причастны к совершению правонарушения.

Напомним, ранее в Голосеевском районе столицы неизвестные облили желтой краской памятный знак погибшим украинским военным на Донбассе. Кроме того, в Новоград-Волынском Житомирской области неизвестные злоумышленники разбили памятники на могилах погибших воинов АТО на Аллее славы на городском кладбище.