"Сепары среди нас": в Киеве вандалы осквернили памятный знак погибшим защитникам Украины

Памятный знак облили желтой краской / Фото facebook.com/KyivOperativ

В Киеве – очередной акт вандализма. В Голосеевском районе столицы неизвестные облили желтой краской памятный знак погибшим украинским военным на Донбассе.

Как сообщает в Facebook Киев оперативный, инцидент произошел в парке, где должен быть сооружен памятник погибшим на востоке Украины воинам АТО.

"Опять больной человек купил краску, не пожалел на это денег, свою утреннюю прогулку по парку и вместо того, чтобы насладиться свежим утренним воздухом, облил краской памятный знак", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что коммунальники Голосеевского района все убрали и вызвали на место инцидента полицию.

Пользователи соцсети возмутились из-за очередного акта вандализма: "Сепары среди нас", "Еще полно таких скотов среди нас", "Уроды".

Напмоним, ранее памятники погибшим воинам АТО на кладбище города Мены в Черниговской области неизвестные зарисовали белой краской. Мэр города Геннадий Примаков обратился к местным жителям с просьбой помочь в поиске преступников. За информацию о вандалах обещают денежное вознаграждение. Кроме того, в Новоград-Волынском Житомирской области неизвестные злоумышленники разбили памятники на могилах погибших воинов АТО на Аллее славы на городском кладбище.