На Житомирщине раскурочили памятники на могилах бойцов АТО

1 августа 2019, 12:20

На Аллее славы в Новоград-Волынском неизвестные разбили 6 памятников на могилах.

  • В Житомирской области разбили памятники на могилах бойцов АТО Фейсбук Новоград-Волынского горсовета
  • В Житомирской области разбили памятники на могилах бойцов АТО Фейсбук Новоград-Волынского горсовета
  • В Житомирской области разбили памятники на могилах бойцов АТО Фейсбук Новоград-Волынского горсовета
  • В Житомирской области разбили памятники на могилах бойцов АТО Фейсбук Новоград-Волынского горсовета
В Новоград-Волынском Житомирской области неизвестные злоумышленники разбили памятники на могилах погибших воинов АТО на Аллее славы на городском кладбище.

По информации отдела информации и связей с общественностью Новоград-Волынского городского совета, в ночь на 1 августа на кладбище по улице Чехова в городе Новоград-Волынском на Аллее славы неизвестные разбили 6 памятников на могилах, 4 из которых - на месте захоронения погибших участников АТО.

Вандалы повредили могилы, повалив и разбив гранитные плиты.

По этому поводу руководство коммунального предприятия Новоград-Волынскжилосервис уже обратилось в правоохранительные органы.

Сейчас территорию кладбища обследуют на предмет других случаев вандализма.

Напомним, ранее в Одессе осквернили памятник в честь Героев Небесной сотни.

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АТО памятник Житомирская область Новоград-Волынский
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