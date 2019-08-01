На Житомирщине раскурочили памятники на могилах бойцов АТО

На Аллее славы в Новоград-Волынском неизвестные разбили 6 памятников на могилах.
По информации отдела информации и связей с общественностью Новоград-Волынского городского совета, в ночь на 1 августа на кладбище по улице Чехова в городе Новоград-Волынском на Аллее славы неизвестные разбили 6 памятников на могилах, 4 из которых - на месте захоронения погибших участников АТО.
Вандалы повредили могилы, повалив и разбив гранитные плиты.
По этому поводу руководство коммунального предприятия Новоград-Волынскжилосервис уже обратилось в правоохранительные органы.
Сейчас территорию кладбища обследуют на предмет других случаев вандализма.
Напомним, ранее в Одессе осквернили памятник в честь Героев Небесной сотни.