"Из-под пола вышло подполье": в Одессе осквернили памятник в честь Героев Небесной сотни

Неизвестные обрисовали краской мемориальный знак у здания ОГА.
В Одессе вандалы осквернили памятный знак, установленный в честь Героев Небесной сотни возле здания областной государственной администрации.
Как рассказала в Facebook руководитель пресс-службы Одесского областного совета Ольга Левчук, неизвестные на мемориальном знаке, использовав белую краску, большими буквами написали нецензурное слово.
"Из-под пола вышло "подполье", - добавила Левчук.
Напомним, ранее в Полтаве вандалы обрисовали памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину.