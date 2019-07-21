"Враг": В Украине досталось очередному памятнику генералу Ватутину

Тот самый памятник Николаю Ватутину / Новости Полтавщины



В Полтаве в ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 июля неизвестные вандали обмалевали памятник одиозному советскому военачальнику времен Второй мировой − генералу армии Николаю Ватутину.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Отдела коммуникаций Главка Нацполиции на Полтавщине. По их данным, злоумышленники написали на памятнике красной краской "Враг" и закрасили инициалы генерала.

На месте отработала выехала следственно-оперативная группа полиции, которая зафиксировала правонарушение и квалифицировала инцидент как хулиганство.

К слову сказать, это далеко не первый факт вандализма в отношении памятника Ватутину в Полтаве. В частности, еще в ноябре 2015-го неизвестные разбили на нем мемориальную доску. В 2016 и 2017 годах памятник обливали красной краской.

Напомним, ранее на Черниговщине националисты расколотили бюст генералу Ватутину. До этого памятник советскому военачальнику пострадал от действий радикалов на Сумщине.