Зарево декоммунизации: на Черниговщине националисты расколотили бюст генералу Ватутину

Бюст Ватутину / Сокол

В селе Феськовка, что на Черниговщине, участники праворадикальной организации Сокол разбили бюст одиозному советскому военачальнику времен Второй мировой – генералу Николаю Ватутину.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы черниговского областного отделения данной организации.

"В ночь на 27 марта черниговские националисты из организации "Сокол" разбили молотами бюст и табличку русскому генералу Николаю Ватутину. На постамент соколцы прилепили официальный внутренний документ с печатью, в котором приняли ответственность за повреждение идола на себя, а также требование к власти как можно быстрее вывезти чучело из центра населенного пункта", - говорится в тексте.

Напомним, ранее националисты разрушили памятник Николаю Ватутину на Сумщине. До этого Киевсовет переименовал проспект имени Ватутина в проспект имени Романа Шухевича (одного из командиров Украинской повстанческой армии).