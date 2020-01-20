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В Кривом Роге вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

20 января 2020, 01:44

Монумент установлен в память о 15 тысячах евреев Криворожья, которые погибли от рук нацистского режима.

Памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге
Памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге / twitter.com/ambassadorlion

В Кривом Роге на Днепропетровщине зафиксировали чудовищный факт вандализма - неизвестные измазали красной краской памятник жертвам Холокоста. Об инциденте рассказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Монумент расположен недалеко от синагоги Кривого Рога и установлен в память о 15 тысячах евреев Криворожья, которые погибли от рук нацистского режима. Вандалы закрасили красной краской слова, которые были написаны на мемориальной стеле. 

По словам дипломата, вандалы орудовали возле памятника за несколько дней до того, как по всему миру будут чтить память жертв Холокоста. Джоэль Лион выразил надежду, что победит справедливость и отметил аккаунт президента Владимира Зеленского в своем посте в Twitter. 

twitter.com/ambassadorlion

Напомним, в Голованевске Кировоградской области вандалы осквернили памятник расстрелянным евреям во время Второй мировой войны.

В поселке Врадиевка Николаевской области неизвестные также осквернили памятник жертвам Холокоста, разрисовав его нацистской символикой.

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