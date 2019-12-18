На еврейском кладбище в Словакии вандалы разрушили 59 памятников - опубликовано фото

Погром на еврейском кладбище в Словакии / Фото facebook.com/Židovský-cintorín-Námestovo

Неизвестные вандалы устроили погром на еврейском кладбище в селе Наместово в Словакии, которое расположено неподалеку от словацко-польской границы.

Вандалам хватило всего лишь одной ночи, чтобы разбить могилы или перевернуть 59 памятников. Фото оскверненного кладбища опубликованы в Facebook.

Сообщается, что мемориальное кладбище восстанавливали и реставрировали в течение 10 лет на средства из пожертвований, поскольку не ко всем могилам приезжают родственники.

"Где здесь мораль и уважение к похороненным? Если такое происходит, то видение Словакии отличается от нормального" – возмутились в соцсети.

На данный момент вандалов ищут. Открыто уголовное производство.

Вандалы разрушили 59 могил / Фото facebook.com/Židovský-cintorín-Námestovo

Фото facebook.com/Židovský-cintorín-Námestovo

Фото facebook.com/Židovský-cintorín-Námestovo

Напомним, в Ворзеле под Киевом зафиксировали акт вандализма - неизвестные поглумились над памятником погибшим героям Небесной Сотни и воинам на Донбассе и утопили его в болоте. Ранее неизвестные залили белой краской памятники погибшим воинам на кладбище города Мены в Черниговской области. Кроме того, на Буковине вандалы сорвали флаги с могил воинов АТО.