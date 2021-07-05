"Убивал тем, что было под рукой": в Киеве уголовник убил бездомного крестом на кладбище

Задержанный признался в убийстве / НПУ

На одном из кладбищ Киева местные жители обнаружили избитое и обнаженное тело мужчины. А рядом с трупом - окровавленный деревянный крест.

Как сообщают в Департаменте уголовного розыска, тело было покрыто численными колото-режущими ранами.

"Прибывшие на место происшествия по вызову правоохранители увидели жуткую картину: тело убитого было покрыто многочисленными колото-резаными ранениями различной локации и различных размеров, часть головы отсутствовала. Рядом с телом находился окровавленный деревянный крест, которым вероятно, и разбили голову пострадавшему", - говоритя в сообщении.

Полицейские выяснили, что убитый был бездомным и жил прямо на этом кладбище.

Спустя два дня в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий был задержан подозреваемый в совершении убийства - 29-летний ранее судимый мужчина. Он сознался в содеянном и объяснил поступок тем, что убил во время внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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"Убивал тем, что было под рукой", - рассказал подозреваемый.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решается вопрос о мере пресечения - содержании под стражей.

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