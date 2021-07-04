В Запорожье во время застолья в ресторане застрелили мужчину

В Запорожье произошло убийство

В запорожском ресторане Аристократ произошла стрельба в ночь с 3 на 4 июля. В результате один человек погиб, еще один получил ранение, пишет Укринформ.

"4 июля в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского, неизвестный ранил (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местного жителя 1991 г.р. От полученных травм пострадавший скончался", - сообщили в пресс-служба областной полиции.

В данный момент правоохранители ищут злоумышленника, устанавливают личность и местонахождение стрелка. Следователи начали расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Умышленное убийство.

Тем временем местное издание "Актуально" опубликовало видео с места происшествия, на котором видно, что на полу возле столов в ресторане лежит тело человека.

Читайте такжеЖестокое убийство и поджог в Белогородке: что известно о подозреваемом

Также издание отмечает, что второго раненого госпитализировали в пятую городскую больницу с множеством огнестрельных ранений. О его состоянии пока неизвестно.

Ранее Главред писал о том, что на Киевщине 18-летняя беременная убила собственную мать и закопала тело во дворе. Девушка пнула мать и легла спать. Трагедия произошла в селе Большая Бугаевка.