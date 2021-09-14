"Неможливо дивитися без сліз": у Києві мати побачила сина-підлітка, який стрибнув з даху багатоповерхівки

Підліток вчинив самогубство в Києві / Facebook М.Образенко

У Києві підліток вчинив самогубство - він зістрибнув з даху одного з багатоповерхових будинків.

Як розповів в Facebook користувач Максим Образенко, на місце трагедії прийшла мати молодої людини.

За словами свідків, все сталося 13 вересня просто посеред дня, коли хлопець піднявся наверх будинку і зробив фатальний стрибок вниз.

"Сьогодні став свідком трагедії. З даху будинку, де ми живемо, впав підліток. Впав сам. Зайшов у будинок, піднявся наверх і стрибнув", - пише очевидець.

Користувач також опублікував кадри з місця трагедії, на яких відображено, як жінка присіла біля тіла загиблого, на іншому знімку загиблий накритий чорною плівкою.

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"Жерсть. Коли бачиш по ТБ, це одне, коли це сталося майже на твоїх очах і бачиш все це сам - зовсім інше. Через півгодини привели його мати... Це неможливо було дивитися без сліз. Дуже шкода", - додав Образенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові 15-річна дівчинка на очах у своєї подруги зістрибнула з даху дев'ятиповерхового будинку.

Трагедія сталася в понеділок, 13 вересня, на вулиці Героїв Сталінграда, 189. Як повідомляє місцевий Telegram-канал Труха, дівчинка гуляла разом з подругою і розповідала їй, що хоче накласти на себе руки.