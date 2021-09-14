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"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки

14 сентября 2021, 09:31
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Парень поднялся наверх дома и совершил роковой прыжок вниз.

Подросток совершил самоубийство в Киеве / Facebook М.Образенко

В Киеве подросток совершил самоубийство – он спрыгнул с крыши одного из многоэтажных домов.

Как рассказал в Facebook пользователь Максим Образенко, на место трагедии пришла мать молодого человека.

По словам свидетелей, все произошло 13 сентября просто посреди дня, когда парень поднялся наверх дома и совершил роковой прыжок вниз.

"Сегодня стал свидетелем трагедии. С крыши дома, где мы живем, упал подросток. Упал сам. Зашел в дом, поднялся наверх и прыгнул", - пишет очевидец.

Пользователь также опубликовал кадры с места трагедии, на которых запечатлено, как женщина присела возле тела погибшего, на другом снимке погибший накрыт черной пленкой.

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"Жесть. Когда видишь по ТВ, это одно, когда это случилось почти на твоих глазах и видишь все это сам - совсем другое. Через полчаса привели его мать... Это невозможно было смотреть без слез. Очень жаль", - добавил Образенко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове 15-летняя девочка на глазах у своей подруги спрыгнула с крыши девятиэтажного дома.

Трагедия произошла в понедельник, 13 сентября, на улице Героев Сталинграда, 189. Как сообщает местный Telegram-канал Труха, девочка гуляла вместе с подругой и рассказывала ей, что хочет покончить с собой.

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