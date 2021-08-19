"Незвичайний пасажир": у харківському метро гуляв лисеня

Милий випадок стався в метро Харкова. На станції "Індустріальна" перехожі помітили досить незвичайного пасажира - маленького лисеняти.

Тварину почали знімати на відео і опублікували кадри в Мережі.

Лисеня стрибнуло на рейки / соцмережі

Лисеня без всяких побоювань гуляє по станції. Він спускається по сходах і виходить на платформу, а потім раптово стрибає на рейки.

ЗМІ дізналися, що лисеня опинилося на станції за 10 хвилин до її закриття. Воно, як бувалий пасажир, зайшло через двері, а потім само вискочило назовні через підземний перехід.

читайте такожПолтавка знайшла у своїй квартирі величезного удава з БразиліїОднак, з незрозумілих причин, знімати лисеня на відео перехожим забороняв персонал метрополітену.

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Також очевидці цієї події відзначили, що лисеня виглядало виснаженим.

Нагадаємо, раніше на узбережжі Чорного моря поблизу Одеси відпочивальники та місцеві жителі помітили вельми привітних лисиць, які абсолютно не лякаються людей. Дикі тварини мешкають в каменях на околицях Фонтанки, що в 30 кілометрах від міста. Також лисиць вже бачили в Лузанівці, Крижанівці та на Дачі Ковалевського.