УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Незвичайний пасажир": у харківському метро гуляв лисеня

19 серпня 2021, 18:41

Лисеня ходило по рейках, а потім самостійно вибралося назовні.

Милий випадок стався в метро Харкова. На станції "Індустріальна" перехожі помітили досить незвичайного пасажира - маленького лисеняти.

Тварину почали знімати на відео і опублікували кадри в Мережі.

Лисиці на Чорному морі
Лисеня стрибнуло на рейки / соцмережі

Лисеня без всяких побоювань гуляє по станції. Він спускається по сходах і виходить на платформу, а потім раптово стрибає на рейки.

ЗМІ дізналися, що лисеня опинилося на станції за 10 хвилин до її закриття. Воно, як бувалий пасажир, зайшло через двері, а потім само вискочило назовні через підземний перехід.

читайте такожПолтавка знайшла у своїй квартирі величезного удава з БразиліїОднак, з незрозумілих причин, знімати лисеня на відео перехожим забороняв персонал метрополітену.

Реклама

Також очевидці цієї події відзначили, що лисеня виглядало виснаженим.

Нагадаємо, раніше на узбережжі Чорного моря поблизу Одеси відпочивальники та місцеві жителі помітили вельми привітних лисиць, які абсолютно не лякаються людей. Дикі тварини мешкають в каменях на околицях Фонтанки, що в 30 кілометрах від міста. Також лисиць вже бачили в Лузанівці, Крижанівці та на Дачі Ковалевського.

viber
новини Харкова Лисиця
Зараз ви переглядаєте новину «"Незвичайний пасажир": у харківському метро гуляв лисеня». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Яблучний Спас 2021: обряди, картинки, привітання та душевні листівки до святаЯблучний Спас 2021: обряди, картинки, привітання та душевні листівки до свята Гола Ксенія Мішина у ванній з піною звела з розуму стрункими формамиГола Ксенія Мішина у ванній з піною звела з розуму стрункими формами На репетиції параду до Дня Незалежності військові заспівали популярний хіт про ПутінаНа репетиції параду до Дня Незалежності військові заспівали популярний хіт про Путіна Лють Росії і повернення Криму в Україну: Кулеба розкрив головний сценарій КиєваЛють Росії і повернення Криму в Україну: Кулеба розкрив головний сценарій Києва Що не можна їсти на Преображення Господнє 2021: прикмети і рецептиЩо не можна їсти на Преображення Господнє 2021: прикмети і рецепти

Останні новини

23:10

У США прийняли несподіване рішення перед самітом Кримської платформи

22:10

Йде термінова евакуація людей: у Броварах горить п'ятиповерхівка Відео

22:05

Вселенський патріарх Варфоломій вже в Україні: коли і де він побуває Відео

21:48

"Кожен повинен займатися своєю справою": Данилов розповів, чи звільнить РНБО Кличка

21:38

Північний потік-2 під загрозою: Байден підписав указ про нові санкції проти Росії Відео

Реклама
21:15

В Україну йде істотне похолодання і нова небезпека Відео

20:59

Погрожував і змушував роздягатися: у Києві затримали 50-річного педофіла Відео

20:42

Кейтлін Дженнер повідомила про поповнення в родині

20:41

Mozgi презентувала україномовний сингл Ой, мама до 30-річчя незалежності України Відео

20:38

В Україні збираються заборонити рекламу ліків Відео

20:05

"Як смачно": Слава Камінська похвалилася апетитними сідницями на гарячому кадрі

20:02

Підколов суд: дніпрянин "закрив" місцевий апеляційний суд на карантин Відео

20:01

Меркель заявила про битву за Київ: після зустрічі з Путіним канцлерка вдарила по Москві темою Криму

20:00

Прикмети на 21 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

19:53

Новий закон щодо Донбасу - це вихід з "Мінська": Путін вибухнув ультиматумом на адресу України

19:47

Путін звинуватив Україну в загостренні на Донбасі і закликав Меркель чинити тиск на Зеленського

19:40

76% українців вважають себе щасливими. Звідки такий приплив щастя? Погляд

19:35

На сесії Європейського молодіжного парламенту в Україні вперше розглядали проблеми піратства

19:27

Військові на репетиції параду в Києві знову передали "привіт" Путіну Відео

19:10

У Кіровоградській області зниклу 16-річну дівчину знайшли вбитою в покинутому колодязі Відео

Реклама
18:41

Термінове засідання РНБО: під удар Зеленського потрапили Шарій, Гужва і нардеп Деркач Відео

18:33

Андре Тан з командою розпочав ініціативу допомоги дітям з особливими потребами

18:04

Екологи б'ють на сполох: в Одеській області поверхня моря всіяна дохлою рибою Відео

18:03

Катерина Осадча після пологів змінила графік виходу Світського життя Відео

18:03

Рятують серце і судини: які горіхи найкорисніші і кому вони йдуть на шкоду Відео

17:56

Афганістан під владою Талібану: Україна через опір не може забрати своїх громадян додому Відео

17:46

Найбільший живий герб України: вінницькі фермери здивували "дизайном" поля і встановили рекорд Відео

17:11

Зеленський у вишиванці віджався 30 разів і запустив флешмоб до Дня Незалежності Відео

17:02

В Україні злетіли ціни на найпопулярніший продукт Відео

16:45

"В сажі, але живі": на Миколаєві жінка витягла з палаючого будинку трьох дітей Відео

16:29

Кліматолог розповіла, як серйозні зміни клімату загрожують Україні Відео

16:28

Біографія Вемира Суреновича Давитяна досьє

16:21

Всидіти на двох стільцях не вийде: Зеленський зажадав від ФРН зробити вибір між Україною і РФ

16:19

У Києві на репетиції параду зламався танк: у справу втрутилися рятувальники Відео

16:05

Найсмачніший сніданок за 10 хвилин: класичний рецепт Буріто

16:00

Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, фінансове надходження і зміни в житті Відео

15:48

Джамала і Tayanna представили спільний трек Моя Земля про Україну Відео

15:48

Замість квітів - корм для тварин: у Хмельницькому гості незвично привітали молодят

15:27

Якість "Великого будівництва" на трасі Н-31 перевірили гоночними болідами Формули-3

15:21

Велика стратегія щодо повернення Криму: Кулеба анонсував посилення санкцій проти Росії Відео

Реклама
15:03

Софія Ротару презентувала нову пісню в Росії перед концертом до Дня Незалежності України Відео

14:56

Путін почекає: на переговорах у Кремлі Меркель відвернулася на телефонний дзвінок Відео

14:45

У Херсоні найвищий флагшток області впав та розчавив авто Відео

14:43

Стало відомо, хто гратиме Капітана Америку в новому фільму Marvel

14:25

Влаштувала гарем: мешканка Волині тримала в рабстві трьох чоловіків

14:18

Група 1+1 media встановила рекорд телеперегляду літа 2021

14:14

Україна завдає удару по Північному потоку-2: Київ готує платформу проти трубопроводу Газпрому Відео

13:59

У День Незалежності Україну накриють зливи з грозами: синоптик розповіла, які області заллє Відео

13:19

Маск створює людиноподібного робота Tesla Bot: всі подробиці, відео

12:59

Вожатий в таборі спокушав 10-річну дівчинку і знімав порно: подробиці скандалу в Бердянську

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти