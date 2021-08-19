"Необычный пассажир": в харьковском метро гулял лисенок

Милый случай произошел в метро Харькова. На станции "Индустриальная" прохожие заметили довольно необычного пассажира - маленького лисенка.

Животное начали снимать на видео и опубликовали кадры в Сети.

Лисенок прыгнул на рельсы / Соцсети

Лисенок без всяких опасений гуляет по станции. Он спускается по лестнице и выходит на платформу, а затем внезапно прыгает на рельсы.

СМИ узнали, что лисенок оказался на станции за 10 минут до ее закрытия. Он, как бывалый пассажир, зашел через дверь, а потом сам выскочил наружу через подземный переход.

Читайте такжеПолтавчанка нашла в своей квартире огромного удава из БразилииОднако, по непонятным причинам, снимать лисенка на видео прохожим запрещал персонал метрополитена.

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Также очевидцы этого события отметили, что лисенок выглядел истощенным.

Напомним, ранее на побережье Черного моря вблизи Одессы отдыхающие и местные жители заметили весьма приветливых лисиц, которые совершенно не пугаются людей. Дикие животные обитают в камнях на окрестностях Фонтанки, что в 30 километрах от города. Также лисиц уже видели в Лузановке, Крыжановке и на Даче Ковалевского.