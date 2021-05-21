Негода в Україні: удар блискавки ледь не вбив двох жінок і мало не спалив будинок

Після удару блискавкою жінка ледь дихала і не розуміла, що сталося. Зараз вона у свідомості, лежить в реанімації, стан важкий.
Україною прокотилися травневі грози та наробили біди. Зокрема, в Дніпропетровській області вдарила блискавка і влучила у двох жінок. Вони вижили, але одна з постраждалих дістала численні опіки. А на Кіровоградщині під час зливи загорівся будинок, всередині якраз була господиня з маленькою дитиною.
Перший інцидент стався в селі Сергіївка на Дніпропетровщині. 50-річна і 67-річна жінки пішли забрати корів з пасовища, але в цей момент почалася гроза, передає Україна 24.
"Вони пройшли метрів сто - ось там їх вдарило. Аж вниз скотилася. Молодша Оксана, оговтавшись від удару, намагалася дістатися до сусідського будинку, просити допомоги", - розповідають сусіди.
Постраждалу Любов знайшли в полі в розірваному одязі, на тілі жінки з ніг до голови — опіки. Вона ледь дихала і не розуміла, що сталося. Зараз жінка в свідомості, лежить в реанімації, стан важкий.
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На Кіровоградщині блискавка ледь не спалила будинок у селі Трепівка. Блискавка влучила у ганок і пробила перекриття, вхід в будинок одразу загорівся. Всередині виявилися заблокованими господиня будинку та її однорічна дочка. Жінці довелося розбивати скло на вікні руками, щоби вибратися на вулицю.
Сусіди викликали рятувальників, але найближчий підрозділ знаходиться в 30 кілометрах. Тому гасили пожежу самостійно.
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