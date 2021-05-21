Непогода в Украине: удар молнии чуть не убил двух женщин и едва не сжег дом

После удара молнией женщина едва дышала и не понимала, что произошло. Сейчас она в сознании, лежит в реанимации, состояние тяжелое.
По Украине прокатились майские грозы и наделали бед. В частности, в Днепропетровской области ударила молния и попала в двух женщин. Они выжили, но одна из пострадавших получила многочисленные ожоги. А на Кировоградщине во время ливня загорелся дом, внутри как раз была хозяйка с маленьким ребенком.
Первый инцидент произошел в селе Сергеевка на Днепропетрощине. 50-летняя и 67-летняя женщины пошли забрать коров с пастбища, но в этот момент началась гроза, передает Украина 24.
"Они прошли метров сто — вот там их ударило. Аж вниз скатилась, полезла на четвереньках. Так младшая Оксана, оправившись от удара, пыталась добраться до соседского дома, просить помощи", — рассказывают соседи.
Пострадавшую Любовь нашли в поле в разорванной одежде, на теле женщины с ног до головы — ожоги. Она едва дышала и не понимала, что произошло. Сейчас женщина в сознании, лежит в реанимации, состояние тяжелое.
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В Кировоградской области молния едва не сожгла дом в селе Треповка. Молния попала в крыльцо и пробила перекрытие, вход в дом сразу загорелся. Внутри оказались заблокированными хозяйка дома и ее годовалая дочь. Женщине пришлось разбивать стекло на окне руками, чтобы выбраться на улицу.
Соседи вызвали спасателей, но ближайшее подразделение находится в 30 километрах. Поэтому тушили пожар самостоятельно.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
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