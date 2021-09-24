Немає щеплення – до побачення: у київському виші невакцинованим студентам погрожують відрахуванням

Скандал в НМУ ім. Богомольця / wikimedia.org

Студентів з Національного медичного університету імені Богомольця в Києві змушують вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то у виші не будуть допускати їх на заняття та навіть погрожують відрахувати.

Журналіст РБК-Україна дізналися про це від студентів медичного вишу. За їхніми словами, часу на це їм дали до понеділка, 27 вересня. Йдеться не про одну дозу вакцини, а про повну вакцинацію, тобто дві дози. Як це зробити до понеділка, незрозуміло.

Що показово, якщо у студентів немає щеплення, то вони повинні показати ПЛР-тест, проте він повинен бути свіжим. А це означає, що здавати його треба кожні 3 дні. Молодим людям сказали, що якщо буде 25% пропусків лекцій – їх будуть просто відраховувати. Можна заплатити і повторно пройти курс, але для цього вимагають все ті ж сертифікати про вакцинацію.

"У нас твориться дурдом… Нас всіх залякали й сказали, що до понеділка у нас повинні бути паспорти вакцинації – або робіть кожні три дні ПЛР-тест, або ви не ходите на пари. А якщо ви не ходите на пари – вас відраховують через три тижні. Теж саме зі студентами, які живуть у гуртожитку", – розповіла одна студентка.

Виш отримав наказ про COVID-сертифікати

У наказі на сайті вишу мовиться, що в гуртожитки й на заняття не повинні допускати студентів без вакцинації або ПЛР-тесту. Але, як помітили журналісти, на ньому немає ні печатки, ні підпису ректора.

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Скріншот наказу ректора про карантинні заходи у вузі

Майбутні медики розповіли, що 24 вересня в університеті буде нарада з юристами, тому що все, що відбувається, – незаконно.

"У МОЗ кажуть, що насильно не можуть змушувати, а можуть тільки рекомендувати", – зазначила студентка.

Схожий випадок в Івано-Франківську

Наприкінці серпня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив звільнити невакцинованих від 19 працівників міськради і дав їм на щеплення два тижні. Також він зазначив, що "єдина відмазка" для відмови від щеплення може бути тільки тоді, коли лікар підтвердив протипоказання й виписав довідку.

А тим часом представники влади намагаються різними способами мотивувати українців робити щеплення. Так, з 20 вересня в Україні діють нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Зокрема, щеплені українці зможуть відвідувати громадські заклади у "жовтій" та "червоній" зоні.