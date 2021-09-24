Нет прививки – до свидания: в киевском вузе невакцинированным студентам грозят отчислением

Скандал в НМУ им. Богомольца / wikimedia.org

Студентов из Национального медицинского университета имени Богомольца в Киеве заставляют вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то в вузе не будут допускать их на занятия и даже угрожают отчислить.

Журналисты РБК-Украина узнали об этом от студентов медицинского вуза. По их словам, времени на это им дали до понедельника, 27 сентября. Речь идет не об одной дозе вакцины, а о полной вакцинации, то есть двух дозах. Как это сделать до понедельника, непонятно.

Что примечательно, если у студентов нет прививки, то они должны показать ПЦР-тест, однако он должен быть свежим. А это значит, что сдавать его надо каждые 3 дня. Молодым людям сказали, что если будет 25% пропусков лекций – их будут просто отчислять. Можно заплатить и повторно пройти курс, но для этого требуют все те же сертификаты о вакцинации.

"У нас творится дурдом... Нас всех запугали и сказали, что в понедельник у нас должны быть паспорта вакцинации – или делайте каждые три дня ПЦР-тест, или вы не ходите на пары. А если вы не ходите на пары – вас отчисляют через три недели. Тоже самое со студентами, которые живут в общежитии", – рассказала одна студентка.

Вуз получил приказ о COVID-сертификатах

В приказе на сайте вуза говорится, что в общежития и на занятия не должны допускать студентов без вакцинации или ПЦР-теста. Но, как заметили журналисты, на нем нет ни печати, ни подписи ректора.

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Скриншот приказа ректора о карантинных мероприятиях в вузе

Будущие медики рассказали, что 24 сентября в университете будет совещание с юристами, потому что все, что происходит, – незаконно.

"В Минздраве говорят, что насильно не могут заставлять, а могут только рекомендовать", – отметила студентка.

Похожий случай в Ивано-Франковске

В конце августа мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил уволить невакцинированных от COVID-19 работников горсовета и дал им на прививки две недели. Также он отметил, что "единственная отмазка" для отказа от прививки может быть только тогда, когда врач подтвердил противопоказания и выписал справку.

А меж тем представители власти пытались различными способами мотивировать украинцев делать прививки. Так, с 20 сентября в Украине действуют новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. В частности, привитые украинцы смогут посещать общественные заведения в "желтой" и "красной" зонах.