"Немає води": на захопленій частині Луганщини сталася серйозна аварія

У так званій "ЛНР" у двох населених пунктах без водопостачання залишилися понад тисячу абонентів.
На захопленій бойовиками частині Луганської області сталася серйозна аварія на водогоні, зупинено помпову станцію.
Через аварію без води залишилася частина села Красний Луч, також водопостачання частково немає у селищі Родакове, пише ria.ru з посиланням на відомості так званої пресслужби "міністерства надзвичайних ситуацій" самопроголошеної "ЛНР".
За даними псевдовідомства, всього зупинено водопостачання 1 267 абонентів. Води також немає у локомотивному депо, в поліклініці, в школі та у дитячому садку.
Ремонтні роботи планували проводити у неділю, 16 травня.
"У зв'язку з поривом на водоводі зупинено помпову станцію... З цієї причини без водопостачання залишаються частково селище Родакове – 1 132 абоненти, частково село Красний Луч – 135 абонентів...", – поділилися у "МНС ЛНР".
читайте такожПожежа на газопроводі в Луганську: головні подробиці й несподівана загрозаДовідка. Селище Родакове знаходиться у Слов'яносербському районі Луганської області, станом на 2019 рік там нарахували 6 155 жителів, пише Вікіпедія.
Село Красний Луч/Мамушеве розташоване у Слов'яносербському районі Луганщини, точна кількість жителів невідома.
Родакове та Красний Луч були захоплені бойовиками "ЛНР" у 2014 році.
Агресія Росії на Донбасі
- У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вдерлися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
- У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.