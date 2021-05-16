"Немає води": на захопленій частині Луганщини сталася серйозна аварія

У "ЛНР" трапилася серйозна аварія на водогоні / УНІАН

На захопленій бойовиками частині Луганської області сталася серйозна аварія на водогоні, зупинено помпову станцію.

Через аварію без води залишилася частина села Красний Луч, також водопостачання частково немає у селищі Родакове, пише ria.ru з посиланням на відомості так званої пресслужби "міністерства надзвичайних ситуацій" самопроголошеної "ЛНР".

За даними псевдовідомства, всього зупинено водопостачання 1 267 абонентів. Води також немає у локомотивному депо, в поліклініці, в школі та у дитячому садку.

Ремонтні роботи планували проводити у неділю, 16 травня.

"У зв'язку з поривом на водоводі зупинено помпову станцію... З цієї причини без водопостачання залишаються частково селище Родакове – 1 132 абоненти, частково село Красний Луч – 135 абонентів...", – поділилися у "МНС ЛНР".

читайте такожПожежа на газопроводі в Луганську: головні подробиці й несподівана загрозаДовідка. Селище Родакове знаходиться у Слов'яносербському районі Луганської області, станом на 2019 рік там нарахували 6 155 жителів, пише Вікіпедія.

Село Красний Луч/Мамушеве розташоване у Слов'яносербському районі Луганщини, точна кількість жителів невідома.

Родакове та Красний Луч були захоплені бойовиками "ЛНР" у 2014 році.